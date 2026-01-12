Kazdağları'nda Kar Yağışı Ulaşımı Zorluyor - Son Dakika
Kazdağları'nda Kar Yağışı Ulaşımı Zorluyor

Kazdağları'nda Kar Yağışı Ulaşımı Zorluyor
12.01.2026 15:24
Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor, sürücüler zorluk yaşıyor.

Balıkesir ve Çanakkale sınırları boyunca uzanan Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor.

Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı Kazdağları'ndan geçen kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yüksek kesimlerde meydana gelen buzlanma sürücülere zor anlar yaşatırken araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı sürücüler, buzlu yolda ilerlemek yerine geri dönmeyi tercih etti.

Edremit-Yenice yolunun trafiğe açık tutulması amacıyla Karayolları ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede görev yapıyor.

Edremit Belediyesi personeli Hasan Yavuz, tuzlama aracı ve greyderle bölgede bulunduklarını belirterek, "Kar yağışı başladığından beri aralıksız nöbetteyiz. Karayolları ekipleriyle koordineli bir şekilde yolların bakımını yapıyoruz. Gece boyu yoğun bir yağış vardı ve sabah saatlerinde buzlanma meydana geldi. Tuzlama çalışmalarımızı tamamladık, şu an yollar açık." ifadesini kullandı.

Karlı yolda ilerlemekte zorlanan sürücülerden İsmail Özdemir ise diğer sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyararak, "Yolda kalmamak için lastiklere 'kar çoraplarını' takmaya çalıştım, uğraştım. Hava soğuk ve yollar da karlı. O yüzden arkadaşlar gelirken ona göre tedbirli çıksınlar." dedi.

Çınarlıhan mevkisinde de bazı aileler kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazdağları'nda Kar Yağışı Ulaşımı Zorluyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kazdağları'nda Kar Yağışı Ulaşımı Zorluyor - Son Dakika
