Kazdağları'nda Kaybolan 3 Kişi Bulundu

Kazdağları'nda Kaybolan 3 Kişi Bulundu
07.01.2026 16:13
Edremit'te Kazdağları'na giden 3 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ salim bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na gezmek için çıkan ve kendilerinden haber alınamayan 3 kişi, jandarma, Milli Parklar, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin ortak operasyonuyla bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesi Mehmetalan Mahallesi kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, Kazdağları bölgesine gezmek ve yürüyüş yapmak amacıyla araçlarıyla çıkan C.M. (21), O.K.K. (37) ve İ.D.'den (31) yaklaşık 10 saat boyunca haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Gece saat 01.00 sıralarında gelen ihbar üzerine harekete geçen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, UMKE, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parklar Kazdağı Şefliği ve İDA SAR Arama Kurtarma ekipleri ile bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gece boyu süren çalışmalar, aşırı yağış ve yoğun sis nedeniyle sabah 06.30 sıralarında hızlandırıldı.

Sabah saatlerinde uzman ekiplerle arama tarama faaliyetlerini yoğunlaştıran ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve telefon sinyal takibi analizlerini de değerlendirdi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 3 kişinin bulunduğu gri renkli araç, Dalaksuyu mevkiinde tespit edildi.

Saat 13.30 sıralarında ekipler tarafından sağ salim ulaşılan 3 kişinin herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı öğrenildi. Mahsur kalan vatandaşlar güvenli bölgeye indirildi. Gençler daha sonra Zeytinli Jandarma Karakolu'nda aileleri ile buluşarak duygusal anlar yaşadı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Edremit, Çevre, Son Dakika

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
