Kazım Karabekir, 78. yılında anıldı
Kazım Karabekir, 78. yılında anıldı

Kazım Karabekir, 78. yılında anıldı
26.01.2026 19:22
Kazım Karabekir, Kars'ta düzenlenen anma programıyla vefatının 78. yılında yad edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle Milli Mücadele'nin kırılma noktasına adını yazdıran ve Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 78. yılında Kars'ta anıldı.

Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programa, Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Naci Türe, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ile bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen anma programında ise Kazım Karabekir Paşa'nın biyografisi ve eğitim faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

Program, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doç. Dr. Muharrem Turp'un Kazım Karabekir Paşa hakkında verdiği konferansla sona erdi.

Kaynak: AA

Kazım Karabekir, Kültür, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazım Karabekir, 78. yılında anıldı - Son Dakika

Kazım Karabekir, 78. yılında anıldı
