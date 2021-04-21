Kazım Kurt "Bizler komşusu açken tok yatanlardan olmadık" - Son Dakika

Kazım Kurt "Bizler komşusu açken tok yatanlardan olmadık"

21.04.2021 08:21
Kazım Kurt

Odunpazarı Belediyesi Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dayanışmasını Ramazan ayında artırarak sürdürüyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara günde iki öğün 3 çeşit sıcak yemek veren Aşevi, bu yıl Ramazan Ayına özel olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan Pidesi de dağıtıyor. Odunpazarı Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi aileler ile her zaman dayanışma ve paylaşım içinde olduğunu vurgulayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bizler komşusu açken tok yatanlardan olmadık" dedi.

COVİD-19 pandemisi nedeniyle toplu iftarlar yasaklandı. Aynı sofrayı paylaşamayan vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Aşevi ile aynı yemeği paylaşıyor. Paylaşmaya, dayanışmaya her zaman önem veren Odunpazarı Belediyesi, bu Ramazanda da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında.

Odunpazarı Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde bulunan Aşevi binası ve Yıldıztepe Mahallesi Erdal İnönü Halk Merkezi'nde kurduğu yemek dağıtım noktası ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile dayanışmasını artırdı. Her gün yaklaşık 1250 kişiye iki öğün sıcak yemek veren Aşevi, bu sene Ramazan Pidesi dağıtmaya da başladı. COVİD-19 nedeniyle karantina altında olan ve Aşevi'nden talepte bulunan ailelerin de yardımına koşan Aşevi, karantina altında olan ailelerin evlerine 2 öğün sıcak yemek servisi yapıyor.

BAŞKAN KURT ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Aşevi'nin çalışmalarını yakından takip eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sık sık çalışmaları yerinde görmek için Aşevinin Erenköy Mahallesinde bulunan binasını ziyaret ediyor. Aşevinde denetimlerde bulunan Başkan Kurt, Aşevi personeli ile sohbet etmeyi de unutmuyor.

"HER ZAMAN İHTİYAÇ SAHİBİ HEMŞEHRİLERİMİZ İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Ramazanın 'daha çok paylaşmak' olduğuna dikkat çeken Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım

Kurt, sosyal bir belediye olan Odunpazarı Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi aileler ile her zaman dayanışma ve paylaşım içinde olduğunu kaydetti. COVİD-19 nedeniyle ekonomik olarak zor

durumda olan işçi, emekçi, esnaf ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile de dayanışmayı sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Kurt, "Hemşehrilerimiz zor günler geçiriyor. Ekonomimiz COVİD 19 salgını ile iyice bozuldu. Bizler komşusu açken tok yatanlardan olmadık. Her zaman ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz ile dayanışma içindeyiz. Ramazan Ayında da bu dayanışmamızı ve paylaşımımızı artırarak sürdürüyoruz. Tüm bunları yaparken de'sağ elin verdiğini sol elin bilmesin' fikriyle hareket ediyoruz" dedi.

Kazım Kurt Bizler komşusu açken tok yatanlardan olmadık

Kazım Kurt, Odunpazarı, Erenköy, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kazım Kurt 'Bizler komşusu açken tok yatanlardan olmadık' - Son Dakika


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