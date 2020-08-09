Kazım Kurt Solucan Gübresi Üretim Tesisini gezdi - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Solucan Gübresi Üretim Tesisini gezdi. Tesiste incelemeler yapan Başkan Kurt, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yukarıçağlan Mahallesi'nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Solucan Gübresi Üretim Tesisini ziyaret etti. Odunpazarı Belediyesi'nin kimyasal gübre kullanılması sonucunda artan toprak kirlenmesinin önüne geçilebilmesi için yüzde yüz organik olan solucan gübresi ürettiği tesiste incelemelerde bulunan Başkan Kurt, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinden solucan gübresi ve tesisin gelişme planları hakkında bilgi aldı.

Düzenli eğitimler 2021'de başlayacak

Odunpazarı Belediyesi Solucan Gübresi Üretim Tesisinin 3 yıl önce 500 bin Kırmızı Kaliforniya Solucanı alınarak organik solucan gübresi üretimine başladığını belirten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, bugün ise solucan sayısının 10 milyona yaklaştığını kaydetti. 2 adet 10 metrelik sürekli akışkan sisteminin (SAS) ve 5 adet 1'er metreküplük damızlık sandıkların tamamen solucan dolu olduğunu ifade eden yetkililer, tesiste entegre modele geçilmeye başlandığını vurguladı. Laboratuvar ve eğitim salonunun inşaatının bittiğini söyleyen yetkililer, "170 metreküplük organizma karışım havuzu ve bakteri havuzu tamamlanmak üzere. Tesiste paketleme üniteleri, depolar ve seraların inşasına ise devam edilmekte" dedi.

Tesisin 2021 yılı içerisinde markalı ürünlerini piyasaya sürmüş olacağını kaydeden yetkililer, "Piyasadaki en büyük tehlike ehil olmayan kişilerin, sektörde dolandırıcılık veya kötü niyet güderek girişimcileri aldatması ve aslında çok doğru bir iş olan organik gübre üretimine menfaat uğruna zarar vermeleri" diye konuştu.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, solucan gübresi üretmek isteyen veya kullanmak isteyen vatandaşlara 2021 yılında düzenli eğitim vermeye başlayacaklarını duyurdu. - ESKİŞEHİR