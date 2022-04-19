Kazımkarabekir'de muhtarlar ve halk günü toplantısı - Son Dakika
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Kazımkarabekir'de muhtarlar ve halk günü toplantısı

19.04.2022 11:11
Kazımkarabekir'de muhtarlar ve halk günü toplantısı

Kazımkarabekir ilçesinde, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık başkanlığında muhtarlar ve halk günü toplantısı yapıldı.

Kazımkarabekir ilçesinde, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık başkanlığında muhtarlar ve halk günü toplantısı yapıldı.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Çıkrık, muhtarlara ve vatandaşlara söz verilerek köy ile mahalle muhtarların ve vatandaşların talepleri dinlendi.

Talep edilen hususların imkanlar ölçüsünde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Çıkrık, toplantıya katılan muhtarlara, vatandaşlar ve diğer katılımcılara, katılımlarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, kurum müdürleri, köy ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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Muhammed Enes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazımkarabekir'de muhtarlar ve halk günü toplantısı - Son Dakika


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