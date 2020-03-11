KBÜ'de Mehmet Akif Ersoy'un hayatı sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBÜ'de Mehmet Akif Ersoy'un hayatı sahnelendi - Son Dakika

KBÜ'de Mehmet Akif Ersoy'un hayatı sahnelendi

6 saat önce

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında milli şairin hayatını anlatan "İstiklal" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

KBÜ'de Mehmet Akif Ersoy'un hayatı sahnelendi, System.String[]

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında milli şairin hayatını anlatan "İstiklal" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen oyunun senaryosunu Nur Banu Öztürel kaleme alırken, yönetmenliğini ise Orhan Karataş üstlendi. 'İstiklal' oyunu altı kişilik bir ekip tarafından tek perde olarak sahnelendi. Eğitici ve öğretici bir oyun olduğunu aktaran yönetmen Karataş, "Bugüne kadar yapılanın dışında bir şey yapmak istedik. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, Milli Mücadele'ye katkıları ve yazarlık yönünü didaktik bir şekilde ele aldık. Mehmet Akif'i gençlere öğretmek istiyoruz" dedi.


Seyirciyi İstiklal Marşı'nın yazıldığı döneme de götüren oyun, izleyenler tarafından alkış toplarken aynı zamanda duygusal anlar yaşattı. Ayrıca oyunun sonunda tüm salon ve oyuncular İstiklal Marşı'nı tek bir ağızdan okudu. - KARABÜK

Mehmet Akif Ersoy, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:43 Kaynak: İHA
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