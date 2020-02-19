KBÜ'den kısa kısa - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Karabük Üniversitesi'ne (KBÜ) film yapım desteği yapılacak.

Karabük Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Musa Ak'ın "GÜZ" adlı uzun metraj film projesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden destek almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün 2020-1 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu kararları açıklandı. Buna göre "Uzun Metraj Senaryo ve Diyalog" yazım projeleri destekleme kategorisinde Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Musa Ak'ın "GÜZ" adlı uzun metraj film projesi 351 Senaryo ve Diyalog Yazım Projesi arasından seçilerek destek almaya hak kazandı." denildi.

İşletme fakültesinde dekanlık devir teslim töreni

Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin yeni Dekanı Prof. Dr. Elif Çepni oldu.

Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin dekanlık görevini vekaleten yürüten Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ağarı, görevini Prof. Dr. Elif Çepni'ye devretti.



Fakültenin Konferans Salonu'nda yapılan devir teslim törenine rektör yardımcıları Prof. Dr. İzzet Açar, Prof. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun ile fakültenin akademik ve idari personeli katıldı.



Devir teslim töreninin ardından İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çepni fakültede görevli akademik ve idari personelle bir araya gelerek tanışma toplantısı gerçekleştirdi.