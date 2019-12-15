KBÜ'lü öğrencilere proje eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBÜ'lü öğrencilere proje eğitimi verildi - Son Dakika

KBÜ'lü öğrencilere proje eğitimi verildi

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerine "Proje Akademisi" programı kapsamında uygulamalı proje döngüsü eğitimi verildi.

KBÜ'lü öğrencilere proje eğitimi verildi, System.String[]

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerine "Proje Akademisi" programı kapsamında uygulamalı proje döngüsü eğitimi verildi.

KBÜ ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ortaklığında KBÜ Demir Çelik Enstitüsü'nde gerçekleştirilen eğitimler beş gün sürdü.

Eğitimde öğrencilere proje hazırlama ve uygulama ile girişimcilik konularında temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflendi.

Eğitim programının sonunda proje akademisini başarıyla tamamlayan öğrencilere Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Hasan Gökkaya tarafından katılım belgesi verildi.

Batı Karadeniz, Demir Çelik, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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