KBÜ Resim Bölümünden Türk Halk Müziği konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBÜ Resim Bölümünden Türk Halk Müziği konseri - Son Dakika

KBÜ Resim Bölümünden Türk Halk Müziği konseri

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Resim Bölümü öğrencileri, "Renkahenk" adlı Türk Halk Müziği konseriyle tuvaldeki yetenekleri kadar sahne performansıyla da tam not aldı.

KBÜ Resim Bölümünden Türk Halk Müziği konseri, System.String[]

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Resim Bölümü öğrencileri, "Renkahenk" adlı Türk Halk Müziği konseriyle tuvaldeki yetenekleri kadar sahne performansıyla da tam not aldı.


KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda Türk Halk Müziği konseri verdi. Orkestra şefliğini Öğretim Görevlisi Can Doğan'ın yaptığı "Renkahenk" adlı konserde 20'ye yakın eser Resim Bölümü öğrencileri tarafından seslendirildi. Müzik ve Resim bölümlerinden akademisyenler de bazı eserlerde sahne alarak geceye katkı sağladı.


17 kişilik koro ve 12 kişiden oluşan orkestra Anadolu'nun dört bir yanından dillerden düşmeyen türküleri icra ederken geceye katılanlar da zaman zaman alkış tutarak ve türküleri seslendirerek geceye eşlik etti.


Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat konserin sonunda solist, koro üyeleri ve orkestra ekibine teşekkür ederek plaket taktim etti. - KARABÜK

Can Doğan, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj
"Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
01:40 Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı - Son Dakika
01:38 Tartıştığı oğlunu öldürdü - Son Dakika
01:36 KKTC Bayındırlık Bakanı Atakan, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'ların kullanımına açılmasının... - Son Dakika
01:35 Babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç öldü - Son Dakika
01:32 Kamyonetin motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 01:45:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KBÜ Resim Bölümünden Türk Halk Müziği konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]