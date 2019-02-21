Son Dakika Haberleri: Kdc'nin Doğusunda Şiddet Olayları

Kdc'nin Doğusunda Şiddet Olayları

49 dakika önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda meydana gelen şiddet olaylarında 6 kişinin öldüğü, en az 10 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Kdc'nin Doğusunda Şiddet Olayları, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda meydana gelen şiddet olaylarında 6 kişinin öldüğü, en az 10 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Kuzey eyaletinin başkenti Goma'da askeri üniformalar giymiş kimliği belirlemeyen silahlı kişiler, Ndosho bölgesinde sivillerin üzerine ateş açtı.

Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, saldırganlar en az 10 sivili de kaçırdı.

Bölgede görevli askeri birliğin komutanı Major Anjolu, basına yaptığı açıklamada, Goma yakınlarında hafta sonu da şiddet olayları yaşandığını, bu olaylarda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Anjolu, iki olayla ilgili soruşturma açıldığını belirtti.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı bulunan doğusu, 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den bu yana yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:39 Kaynak: AA

Goma, Kongo, Dünya
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