Son Dakika Haberleri: KDH'de yeni başhekim göreve başladı
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KDH'de yeni başhekim göreve başladı

35 dakika önce

Sağlık Bakanlığı Tarafından Karaman Devlet Hastanesi'ne ataması yapılan Uzm. Dr. Ahmet Yılmaz görevine başladı.

KDH'de yeni başhekim göreve başladı, System.String[]

Sağlık Bakanlığı Tarafından Karaman Devlet Hastanesi'ne ataması yapılan Uzm. Dr. Ahmet Yılmaz görevine başladı.


Karaman Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı olarak görevini sürdürürken, Sağlık Bakanlığı tarafından Karaman Devlet Hastanesi Başhekimliğine ataması yapılan Uzm. Dr. Ahmet Yılmaz, sağlık hizmeti konusunda yerine getirilecek bütün proje ve çalışmalarda, Karaman halkına yararlı adımların atılmasında gerekli çabayı göstereceğini belirtti.


Karaman Devlet Hastanesi'nde Anjio, Kalp pili ve Medikal Tedavi alanlarında çalışan Yılmaz, Başhekimliğin yanı sıra haftanın belirli günlerinde Poliklinik ve Anjio hizmetlerini de devam ettireceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Ahmet Yılmaz, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:16 Kaynak: AA
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