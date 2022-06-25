KDK'den "down sendromlu çocuk annesinin saatlik izinleri, yıllık izninden düşülmemeli" kararı - Son Dakika
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KDK'den "down sendromlu çocuk annesinin saatlik izinleri, yıllık izninden düşülmemeli" kararı

25.06.2022 11:15
KDK'den "down sendromlu çocuk annesinin saatlik izinleri, yıllık izninden düşülmemeli" kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), down sendromlu çocuğunu özel eğitim kurumuna bırakmak için saatlik izin kullanan annenin başvurusunda, kullanılan saatlik izinlerin yıllık izinden düşülmemesi gerektiği yönünde tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), down sendromlu çocuğunu özel eğitim kurumuna bırakmak için saatlik izin kullanan annenin başvurusunda, kullanılan saatlik izinlerin yıllık izinden düşülmemesi gerektiği yönünde tavsiye kararı verdi.

Kurumun kararına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde çalışan kadın, down sendromlu çocuğunu gün içinde saat 08.30-09.30 aralığında özel eğitim kurumuna bırakması nedeniyle mesaiye geç geldiği saatlerin yıllık izninden düşüldüğünü, yıllık izninin bitmesi halinde de mazeret izni kullandırıldığını, bu sebeple de döner sermaye ödemesinin kesildiğini belirterek KDK'ye başvurdu.

KDK, başvurunun kabulüne karar vererek, gerekli kolaylığın sağlanması adına ilgili idare kurumuna tavsiye kararı verdi.

Kararda, idarenin, bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi olan kamu görevlilerine gerekli kolaylığın sağlanması hususunda alacağı tedbirlerde, çalışan ile yaşadığı dezavantaj arasında illiyet bağı kurarak, bu dezavantajın giderilmesi için "çözüm üretecek nitelik ve esneklikte" olması gerektiğine işaret edildi.

Yıllık izin uygulamasının, çalışanların yıl boyunca yaptıkları çalışmalara karşılık fiziksel ve psikolojik sağlıklarının korunması adına verilen bir dinlenme hakkı olduğu kaydedilen kararda, engelli kızına bakması gereken çalışan personelin kullanmak zorunda olduğu saatlik izinlerin yıllık izinden düşürülmesinin hukuka uygun olmadığı belirtildi.

Tavsiye kararı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, başvurucunun kullandığı izinlerin yıllık izninden düşmeyeceği yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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