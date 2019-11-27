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Keban'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı
6 saat önce
Elazığ'ın Keban ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:28 Kaynak: AA
Elazığ'ın Keban ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.
Keban Kaymakamı Ersin Tepeli başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri Muzaffer Bulut ve Cevdet Doğan Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Sorumlusu Samet Bayir ve 30 köyün muhtarı katıldı.
Kaymakam Tepeli, köylerde sorunların çözülmesi ve buralara daha fazla hizmet götürülmesi için mücadele ettiklerini söyledi.
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