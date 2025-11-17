Keçiören'de Çocuklar İçin Eğlenceli Müzikal: Tembel Ayşe

(ANKARA) - 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili, Keçiörenli öğrenciler için sanat ve eğlenceyle dolu geçti. Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelediği "Tembel Ayşe" adlı müzikal çocuk oyunu yoğun ilgi gördü.

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelediği "Tembel Ayşe" müzikali, ara tatilde çocuklara keyifli anlar yaşattı. Cumartesi günü iki seans, pazar günü ise bir seans olarak sahnelenen oyun, her gösterimde büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı.

Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nu dolduran yüzlerce çocuk, müzik ve tiyatronun büyülü atmosferinde eğlence dolu bir yolculuğa çıktı. Oyuncular Masal Tanem Ayça, Tugay Tekeci ve Berra Damla'nın enerjik performansları da çocuklardan tam not aldı.

Eğlenceli bir hikayeyle mesaj verildi

Müzikal; çocuklara çalışmanın önemi, sorumluluk bilinci, sağlıklı yaşam ve temizlik alışkanlığı gibi temel değerleri eğlenceli bir dille aktardı. Oyunda, tembellik ve çalışkanlık arasındaki farklar komik ve renkli sahneler eşliğinde anlatılırken, ana karakter Ayşe'nin tembellikten çalışkanlığa uzanan dönüşümü çocuklara güçlü bir mesaj verdi. Şarkılar ve danslarla zenginleştirilen müzikal, minik izleyicilere hem eğlenceli hem öğretici bir tiyatro deneyimi sundu.