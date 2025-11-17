Keçiören'de Çocuklar İçin Eğlenceli Müzikal: Tembel Ayşe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören'de Çocuklar İçin Eğlenceli Müzikal: Tembel Ayşe

17.11.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili kapsamında Keçiörenli çocuklar, 'Tembel Ayşe' adlı müzikal ile eğlenceli bir deneyim yaşadı. Oyunda tembellik ve çalışkanlık arasındaki farklar eğlenceli bir dille anlatılırken, çocuklara önemli yaşam dersleri verildi.

(ANKARA) - 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili, Keçiörenli öğrenciler için sanat ve eğlenceyle dolu geçti. Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelediği "Tembel Ayşe" adlı müzikal çocuk oyunu yoğun ilgi gördü.

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelediği "Tembel Ayşe" müzikali, ara tatilde çocuklara keyifli anlar yaşattı. Cumartesi günü iki seans, pazar günü ise bir seans olarak sahnelenen oyun, her gösterimde büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı.

Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nu dolduran yüzlerce çocuk, müzik ve tiyatronun büyülü atmosferinde eğlence dolu bir yolculuğa çıktı. Oyuncular Masal Tanem Ayça, Tugay Tekeci ve Berra Damla'nın enerjik performansları da çocuklardan tam not aldı.

Eğlenceli bir hikayeyle mesaj verildi

Müzikal; çocuklara çalışmanın önemi, sorumluluk bilinci, sağlıklı yaşam ve temizlik alışkanlığı gibi temel değerleri eğlenceli bir dille aktardı. Oyunda, tembellik ve çalışkanlık arasındaki farklar komik ve renkli sahneler eşliğinde anlatılırken, ana karakter Ayşe'nin tembellikten çalışkanlığa uzanan dönüşümü çocuklara güçlü bir mesaj verdi. Şarkılar ve danslarla zenginleştirilen müzikal, minik izleyicilere hem eğlenceli hem öğretici bir tiyatro deneyimi sundu.

Kaynak: ANKA

Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de Çocuklar İçin Eğlenceli Müzikal: Tembel Ayşe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Erbakan’ın seçim vaadi kongreye damga vurdu Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç “kilometre“ detayı Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
Muazzez Abacı’nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk’ü çok sevdim Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Kongo’da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü Kongo'da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü
Mustafa Erhan Hekimoğlu’ndan Beşiktaş’a kötü haber Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

10:53
Aydın’da neler oluyor 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
10:52
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat SGK uzmanı uyardı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı
10:51
24 yıllık özlem sona erecek mi İşte A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki muhtemel rakipleri
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
10:28
Kamu bankasında skandal Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
09:56
Terör örgütü PKK Zap’tan çekildi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi
09:52
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 11:14:53. #7.12#
SON DAKİKA: Keçiören'de Çocuklar İçin Eğlenceli Müzikal: Tembel Ayşe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.