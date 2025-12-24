Keçiörengücü 3-1 Beyoğlu Yeni Çarşı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Keçiörengücü 3-1 Beyoğlu Yeni Çarşı

Keçiörengücü 3-1 Beyoğlu Yeni Çarşı
24.12.2025 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-1 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-1 mağlup etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Erkam Develi, Ali Akman, Wellington Ferreira, Hakan Bilgiç (Ali Dere dk. 83), Haqi Osman (Odise Roshi dk. 83), Halil Can Ayan (İbrahim Akdağ dk. 73), Eren Sami Poyraz (Junior Fernandes dk. 61), Süleyman Luş, Tahsin Özler (Francis Ezeh dk. 61)

Yedekler: Aykut Özer, Oğuzcan Çalışkan, Francis Ezeh, Mame Diouf, Muhammed Talha Tahiroğlu, Bulut Özdaş

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Beyoğlu Yeni Çarşı: Muhammed Fatih Yeniay, Yiğit İfet Has, Alhan Kurtoğlu (Barış Zeren dk. 46), Batuhan Ekinci (Muhammed Emir Terzi dk. 58), Eren Büyükbaş (Arif Emre Eren dk. 58), Arda Çeşmebaşı (Emre Can Yeşilöz dk. 70), Mustafa Arda Akkaş (Emir Ali Ağaçe dk. 46), Ali Keten, Mustafa Kaçan, Alperen Yılmaz, Ali Eren İyican

Yedekler: Mızhat Burak Sarı, Ali Berat Fidan, Yağız Arif Çiğdem

Teknik Direktör: Efe İnanç

Goller: Halil Can Ayan (dk. 17), Ali Akman (dk. 37), Erkam Develi (dk. 80) (Ankara Keçiörengücü), Arif Emre Eren (dk. 59) (Beyoğlu Yeni Çarşı)

Kırmızı kart: Ali Akman (dk. 45+3) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Abdullah Çelik (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Beyoğlu, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Keçiörengücü 3-1 Beyoğlu Yeni Çarşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:03:46. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiörengücü 3-1 Beyoğlu Yeni Çarşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.