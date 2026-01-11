Keçiörengücü'nden Hatayspor'a Farklı Zafer - Son Dakika
Keçiörengücü'nden Hatayspor'a Farklı Zafer

Keçiörengücü\'nden Hatayspor\'a Farklı Zafer
11.01.2026 16:18
Koşukavak, yoğun kar nedeniyle oyunun ilk 30 dakikasının zor geçtiğini belirtti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Hatayspor müsabakasının ardından, "Oyunun 30 dakikasında hava şartlarıyla uğraştık. Çok yoğun bir kar vardı. Böyle hava şartlarında oyunu başka türlü oynamak gerekiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 5-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bizim rakibin kim olduğunu hiç düşünmeden kazanmamız gerekiyor. Oyunun 30 dakikasında hava şartlarıyla uğraştık. Çok yoğun kar vardı. Böyle hava şartlarında oyunu başka türlü oynamak gerekiyor. İlk 30 dakika zaten adaptasyonla geçti. Hatay takımı da çok kendi alanında bekledi. Yoğun karda 30. dakikaya kadar oyun yoğun hücumlara döndü. Orada böyle takımlara karşı bir an önce golü bulup oyunu kontrol etmek gerekiyor. Bunu da başardık. İkinci yarı rakip biraz daha oyundan düşünce skor 5-0 oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Hatayspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hatayspor, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Keçiörengücü'nden Hatayspor'a Farklı Zafer - Son Dakika

SON DAKİKA: Keçiörengücü'nden Hatayspor'a Farklı Zafer - Son Dakika
