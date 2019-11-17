Son Dakika Haberleri: Keçiörengücü'nden, MKE Ankaragücü'ne ziyaret
Son Dakika Spor Keçiörengücü'nden, MKE Ankaragücü'ne ziyaret - Son Dakika Spor

Keçiörengücü'nden, MKE Ankaragücü'ne ziyaret

6 saat önce

Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ve yönetim kurulu, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Keçiörengücü'nden, MKE Ankaragücü'ne ziyaret, System.String[]

Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ve yönetim kurulu, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


MKE Ankaragücü'nde başkanlığa seçilen Fatih Mert'e Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sarı-Lacivertli ekibin başkanı Mert'e yeni görevinde başarılar dileyen Tahiroğlu, "Ankaragücü, Ankara için çok önemli bir spor kulübüdür. Başarılı olmasını diliyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanırken, Fatih Mert ise Sedat Tahiroğlu'na ziyaretleri için teşekkür ederek, Keçiörengücü'ne TFF 1.Lig'de başarılar diledi.


Ziyarette sırasında Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'e isminin yazılı olduğu Keçiörengücü forması hediye etti. - ANKARA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
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