Kedar İmamı Kışın Kedileri Besliyor

23.01.2026 11:23
Kastamonu'da imam Rıfat Şahin, kışın yiyecek bulamayan kedileri her gün besliyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Yukarısökü köyünde karda yiyecek bulamayan kediler, köy imamı tarafından besleniyor.

İlçeye bağlı Yukarısökü köyünde yaz aylarında 150, kış aylarında ise yaklaşık 15 hanede ikamet ediliyor.

Köyün Tarakçılar Mahallesi Camisi'nde 10 yıldır imamlık görevinde bulunan 42 yaşındaki Rıfat Şahin ve ailesi, özellikle kış aylarında her gün düzenli olarak kedileri besliyor.

Şahin'in beslemek için seslendiği kediler, bir metreye yaklaşan karda ilerleyerek lojmanın önüne geliyor. Rıfat Şahin'in seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürüdüğü anda çektiği görüntü ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İmam Şahin, AA muhabirine, 2016 yılından itibaren Tarakçılar Mahallesi'nde görev yaptığını söyledi.

Kış aylarında sürekli kedileri beslediğini belirten Şahin, "Seslendiğim her zaman geliyorlar. Sabah namazına giderken ya da lojmanın kapısını açtığımda kedilerin aynı şekilde geldiğine her zaman şahit oluyorum. Kar izleri tamamen kapattığı için kedilerin gelişiyle çekim yapmak istedim. Kediler kış aylarında seslendiğim zaman sıra halinde geliyor. Bu, sadece o gün olan bir şey değil." dedi.

Kediler için mama ve kulübe göndermek isteyenler oldu

Kedilerin karda yürümesini cep telefonu kamerasıyla çektiğini anlatan Şahin, "Görüntü çok ilgi gördü. Türkiye genelinden kediler için mama ve kulübe göndermek için arayanlar oluyor." ifadesini kullandı.

Kedileri beslemesinde eşinin kendisine yardımcı olduğunu, yiyecekleri eşinin hazırladığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Köyümüz yaz aylarında kalabalık olur. Kış aylarında kar çok yağdığı için kedilerin yiyecek bulması zor oluyor. Lojmanın önüne gelen kedilerin bakımını yapıyoruz. Kış aylarında 22-23 kedi var. Her çağırdığımda 13-14 kedi geliyor. Yiyecek konusunda cemaatim de yardımcı oluyor. Mahallemizin bütün kedileri burada. Köylerimizde imamlar ve muhtarlar köyün her şeyi ile ilgilenmeye çalışıyor. Bu konuda meslektaşlarıma teşekkür ederim. Sadece ezan okuyup namaz kıldırmakla bu görevi ifa etmiyorlar."

Köy muhtarı Kamil Tığlı ise kış aylarında köylerinde kar yağışının etkili olduğunu vurgulayarak, "Köyde kış aylarında 15, yaz aylarında ise 150 hane yaşar. Kışın çoğu insan İstanbul'a gidiyor. Yollarımızın açılmasında emek gösterenlere de teşekkür ederim. Kardan şikayetçi değiliz. Yazın hane çok olduğu için kişi başına bir kedi bile düşmüyor. Kışın ise her taraf kar, hayvanlar bir yere gidemiyor. Hocam sağ olsun, ilgileniyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

