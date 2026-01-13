Kedi Tırmalaması Sonrası Çocuk Hastaneye Tagıldı

Tunceli'de kedi tırmalaması sonucu yaralanan çocuk için zorlu kış şartlarına rağmen ekipler harekete geçti, çocuk hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Tunceli merkeze bağlı Kopuzlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 9 yaşındaki Dila Karakaş'ı oynadığı kedi tırmaladı ve yaralanmasına sebep oldu. Aile, durumu ekiplere bildirdi. Bölgede yolların kapalı olması nedeniyle AFAD ekipleri köye ulaşamadı. Destek amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi arazi aracı ve UTV çekiciyle bölgeye yönlendirildi. JAK timi tarafından evinden alınan küçük çocuk, Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmek üzere sağlık ekiplere teslim edildi. Çocuk, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. - TUNCELİ