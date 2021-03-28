Kedileriniz tüy döküyorsa dikkat - Son Dakika

Kedileriniz tüy döküyorsa dikkat

28.03.2021 11:21
Kedileriniz tüy döküyorsa dikkat, System.String[]

Evlerde beslenen kedilerin tüy dökme sorununa nelerin sebep olduğu ve bu sorun için uygulanabilecek çözümleri anlatan veteriner hekim Mustafa Sayın, "Özellikle Mart-Nisan veya Eylül-Kasım ayları arasında başlayan ve olması gereken tüy dökülmeleri vardır.

Evlerde beslenen kedilerin tüy dökme sorununa nelerin sebep olduğu ve bu sorun için uygulanabilecek çözümleri anlatan veteriner hekim Mustafa Sayın, "Özellikle Mart-Nisan veya Eylül-Kasım ayları arasında başlayan ve olması gereken tüy dökülmeleri vardır. Bu tüy dökülmeleri mevsimseldir." dedi.

Mevsim geçişleriyle birlikte evde beslenen kedilerde tüy dökme sorunu, evcil hayvan sahipleri için en önemli problemlerden biri. Bu tüy dökülmeleri, kedilerde bazı deri hastalıklarının habercisi olabilir. Hayvan sahiplerinin dönemsel dökülmeyle karıştırdığı hastalık belirtileri, bazı farklarla ayırt edilebiliyor. Dönemsel dökülmelerde hayvan derisinde herhangi bir değişiklik olmazken, hastalık belirtisi olan dökülmelerde ise dökülen tüylerin ardından derinin gözükmesi en büyük fark olarak göze çarpıyor. Konuyla alakalı konuşan veteriner hekim Mustafa Sayın, kedilerin tüy dökmesiyle alakalı birçok sebebin bulunduğunu, bunlardan bazılarının kedinin sağlığıyla alakalı olabileceğini belirtti. Tüy dökme sorununun hastalık olabildiği durumlardan bahseden Sayın, "Kedimizin tüyleri döküldüğü zaman altı kel kalıyor mu? Ona bakmak ve eğer böyle bir durum varsa veteriner hekime göstermek lazım" dedi. Kedilerin rutin olarak yılın belli zamanları tüy dökebileceğini ve bu durumun normal olduğunu vurgulayan Sayın, "Özellikle Mart-Nisan veya Eylül-Kasım ayları arasında başlayan ve olması gereken tüy dökülmeleri vardır. Bu tüy dökülmeleri mevsimseldir. İnsanların saç ve sakalları ömrü bittiğinde nasıl dökülüyorsa, kedilerin tüyleri de ömrünü tamamladığında dökülür. Kedilerin sağlığıyla ilgili her şey yolundaysa bile kediler tüy dökebilir, bu durum normaldir" diye konuştu.

"Tüy dökülmesine kesin çözüm yok ama azaltılabilir"

Tüy dökülmelerinin önüne geçilmesinin bazı yolları olduğunu aktaran veteriner hekim, mama tercihlerinin bu konuda önemli olduğunun altını çizdi. Her mamanın her kedi için uygun olmadığını, kedilerin ırkına göre bile mama seçimlerinin değişebileceğini anlatan Mustafa Sayın, "Tüy dökülme sorunu olan Persian, Himalaya gibi ırkların kendilerine özel mamaları var, bu mamalar kullanılabilir. Bazı kedilerde bazı vitaminler yetersiz olabilir, bu durumlarda o vitaminlerin olduğu mamaların tercih edilmesi gerekiyor" dedi. Tüy dökülmeye kesin çözüm olan bir ürünün olmadığını, ancak tüy dökümünün etkisini azaltabilecek ilaçların olabileceğini vurgulayan Sayın, "Tüy dökülmenin etkisini azaltmak için bazı ürünler olabilir, bunlar da içinde B1-B6 vitamini, çinko, bakır olabilen ve tüy kalitesini arttıracak ürünlerdir" ifadelerini kullandı.

"Rutin kontrolleri yapılan evcil hayvanlar, insanlara hastalık bulaştırmaz"

Tüy dökülmesinin başlamasıyla birlikte ev eşyalarına ve kıyafetlere yapışan tüylerin insanlar tarafından yutulması durumunda herhangi bir hastalığa neden olup olmayacağı, kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Halk arasında 'yutulan tüy direkt ciğere yapışır ve hasta eder' gibi kulaktan dolma söylentilerin doğruluğu konusunda veteriner hekim Mustafa Sayın, bu soruna şu sözlerle açıklık getirdi:

"Kedi tüyünden hastalık bulaşacağına dair söylentiler var, ancak bu durum çoğu zaman doğru olmamakla birlikte alınacak önlemlerle birçok problemin önüne geçilebilir. Öncelikle kedilerimizin ve köpeklerimizin mezbaha artıklarıyla beslenilmemesi lazım. Kediye rutin olarak bakımları yapıldığı zaman hem kedide hem de kedi sahibinde herhangi bir problemin çıkması mümkün değildir. Kediler bizim gibi dış dünyayla çok temas halinde olmadığı için bizden çok daha sağlıklı ve temizdir, endişelenecek bir durum yoktur." - ESKİŞEHİR

Kedileriniz tüy döküyorsa dikkat
Kedileriniz tüy döküyorsa dikkat
Kedileriniz tüy döküyorsa dikkat
Kedileriniz tüy döküyorsa dikkat

Mustafa Sayın, Veteriner, Kasım, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kedileriniz tüy döküyorsa dikkat - Son Dakika


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