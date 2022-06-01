Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma'nın yargılama süreci devam ediyor - Son Dakika
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Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma'nın yargılama süreci devam ediyor

01.06.2022 12:49

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma'nın, kedisini tekmelediği iddiasıyla açılan davada yargılama süreci devam ediyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma'nın, kedisini tekmelediği iddiasıyla açılan davada yargılama süreci devam ediyor.

Fransız savunma oyuncusu Zouma ile Zouma'nın kediyi tekmelediği ve yumrukladığı esnada görüntüsünü çeken kardeşi Yoan, başkent Londra'daki Thames Sulh Ceza Mahkemesi'nde mahkemeye çıktı.

Zouma, suçlu bulunması halinde 5 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma'nın yargılama süreci devam ediyor
Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma'nın yargılama süreci devam ediyor
Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma'nın yargılama süreci devam ediyor
Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma'nın yargılama süreci devam ediyor

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Kaynak: AA

İngiltere Premier Lig, West Ham United, Kurt Zouma, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma'nın yargılama süreci devam ediyor - Son Dakika


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