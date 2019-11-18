Son Dakika Haberleri: Kediyi ezmek istemeyen tır sürücüsü, tırla çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kediyi ezmek istemeyen tır sürücüsü, tırla çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kediyi ezmek istemeyen tır sürücüsü, tırla çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Kediyi ezmek istemeyen tır sürücüsü, tırla çarpıştı: 1 yaralıKONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde iddiaya göre önüne çıkan kediyi ezmemek için manevra yapan sürücünün kullandığı tırın karşı yönden gelen tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kediyi ezmek istemeyen tır sürücüsü, tırla çarpıştı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde iddiaya göre önüne çıkan kediyi ezmemek için manevra yapan sürücünün kullandığı tırın karşı yönden gelen tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yol yapımı için taşıdıkları dolgu malzemelerini boşalttıktan sonra dönüşe geçen İsmail İşcan idaresindeki 42 ACA 25 plakalı tır, iddiaya göre sürücünün önüne çıkan kediyi ezmemek için sola manevra yapmasıyla karşı yönden gelen Tahsin A. idaresindeki 16 NUE 72 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada tır sürücülerinden Tahsin A. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, tedavi altına alındı. Bu sırada olay yerine toplanan vatandaşlar, sürücülere aşırı yük taşımalarından dolayı tepki gösterdi. Vatandaşlarla sürücüler arasında yaşanan arbede polisin ve çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücülerden İsmail İşcan, arkadaşıyla peş peşe gittiğini anlatarak "Mucuru boşalttık, Gökmen ile peş peşe gidiyorduk. Şuradan siyah bir kedi gidiyordu. Aynı anda sola kırdık. Tahminime göre dönecekti, u dönüşü yapacaktı. Ben de kediye vurmayayım dedim, sola kaçayım dedim. Sola kaçmam ile baktım karşımdan tır geliyor. Tır gelince kendimi bu araya atayım derken, o da bana yetişti. O da kırmış, o sağa kırmasaydı kurtarırdım" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kediyi ezmek istemeyen tır sürücüsü, tırla çarpıştı: 1 yaralı

Konya, Kulu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
12 yaşındaki erkek çocuğunu istismar ettiği iddia edilen 2 kişi, çevredeki vatandaşlardan dayak yedi Pendik'te 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı İki grup arasında düğünde başlayan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü: 11 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 09:59:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kediyi ezmek istemeyen tır sürücüsü, tırla çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]