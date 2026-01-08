Keltepe Kayak Merkezi 2026 Sezonunu Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Keltepe Kayak Merkezi 2026 Sezonunu Açtı

Keltepe Kayak Merkezi 2026 Sezonunu Açtı
08.01.2026 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, 2 metre kar kalınlığı ile yeni kayak sezonunu açtı.

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan ve 2 bin metre rakıma sahip Keltepe Kayak Merkezi'nde yeterli kar yağışı sonrası yeni kayak sezonu açıldı.

İl genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan ve yer yer 2 metre kar kalınlığının ölçüldüğü Karabük'te, kayak merkezi 2026 kayak sezonunu açtı. Batı Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Karabük Keltepe Kayak Merkezi, kış sporları tutkunlarını ağırlamaya başladı. Alt ve üst günübirlik alanlarda istenilen seviyeye ulaşan kar kalınlığı, hem kayakçılar hem de bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sezon açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi'nin bu yıl verimli bir kış dönemi geçirdiğini belirterek, "Kayak merkezimizde şu anda Türkiye genelinde üçüncü sırada yer alan bir kar yüksekliği bulunuyor. Alt ve üst günübirlik alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaştı. Bu durum hem tesislerimiz hem de misafirlerimiz açısından oldukça sevindirici" dedi.

Keltepe Kayak Merkezi'nin her seviyeden sporcuya hitap eden altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Güven, tesis imkanlarına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Tesisimizde telesiyej, teleski ve baby lift gibi mekanik sistemlerimiz mevcut. Hem spora yeni başlayacak vatandaşlarımız hem de profesyonel kayakçılar için uygun pistlerimiz bulunuyor. Bu nedenle her zaman söylediğimiz gibi kayak, Keltepe Kayak Merkezi'nde öğrenilir."

İl Müdürü Coşkun Güven, başta Karabük halkı olmak üzere çevre illerde yaşayan tüm doğa ve kayakseverleri Keltepe Kayak Merkezi'ne davet ederek, bölgenin hem spor hem de turizm açısından önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Karabük, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keltepe Kayak Merkezi 2026 Sezonunu Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Elif Kumal’ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Görüşmeler başladı Szymanski Fenerbahçe’den gidiyor Görüşmeler başladı! Szymanski Fenerbahçe'den gidiyor
Trump’ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis’e bilgi veriyorum Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

11:48
Fenerbahçe’nin yeni transferi yola çıktı geliyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Fenerbahçe’nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
Fenerbahçe'nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 11:59:18. #7.11#
SON DAKİKA: Keltepe Kayak Merkezi 2026 Sezonunu Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.