Keltepe Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Keyfi
Keltepe Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Keyfi

Keltepe Kayak Merkezi\'nde Hafta Sonu Keyfi
11.01.2026 14:19
Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi, 75 cm karla kayak tutkunlarını ağırladı.

KARABÜK'te bulunan kayak merkezi Keltepe'ye gelen vatandaşlar kayak yaparak hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından Keltepe'de kar kalınlığı yaklaşık 75 santime ulaştı. Hafta sonu tatili için kayak merkezine gelenler karla kaplı bölgede kayak yapmanın keyfini çıkardı. Zonguldak Karaelmas Gazeteciler Derneği üyeleri de hafta sonunu değerlendirmek için aileleri ile birlikte kayak merkezine geldi.

Bolu'nun Gerede ilçesinden kayak merkezine gelen İsmail Aygün," Çok güzel doğa ile huzurlu. Arkadaşımla birlikte Gerede'den geldik. Kayak yapmak için geldik. Hem ekonomik pisti de güzel" dedi.

Kaynak: DHA

