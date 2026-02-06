Kemah'ta 4.9 Büyüklüğünde Deprem

'OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR'

Erzincan Valiliği tarafından merkez üssü Kemah ilçesi olan depremle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "6 Şubat 2026 tarihi, saat 14.16 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.