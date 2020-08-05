Feryal Gülman'la boşanma davasına da bakan Eda Cideli'yle teknede öpüşürken görüntülenen Kemal Gülman, genç avukatla bu kez Türkbükü sahilinde objektife yansıdı.
Feryal Gülman'la boşanma davasına da bakan Eda Cideli'yle teknede öpüşürken görüntülenen Kemal Gülman, genç avukatla bu kez Türkbükü sahilinde objektife yansıdı. Arkadaş grubuyla yemeğe çıkan çift, mutluluk pozları verdi.
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5.08.2020 18:10:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemal Gülman ile sevgilisi Eda Cideli karaya indi - Son Dakika