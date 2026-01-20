Kemal Okuyan'dan Suriye Değerlendirmesi - Son Dakika
Kemal Okuyan'dan Suriye Değerlendirmesi

20.01.2026 10:42
TKP Genel Sekreteri Okuyan, SDG'nin ABD ve İsrail ile ilişkilerini eleştirerek, Türkiye'nin rolünü açıkladı.

(ANKARA)- Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "SDG, İsrail ve ABD ilişkileriyle, Suriye'deki iktidar boşluğuyla muktedir olacağını zannetti. Güçlerinin çok ötesinde bir yere yerleşmeye kalktılar. Aslında ABD'nin bir Suriye projesi yok. Ancak ABD'nin 'mazlum' bir SDG'ye, 'mazlum' gruplara ihtiyacı var. İsrail'in de var" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL TV'de yayınlanan Komünist Bakış programında Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okuyan, şunları söyledi:

"'ABD Kürtlere ihanet etti' deniyor. Bu Kürtler söylemi aslında yanlış olsa da Kürtlerin ağırlıkta olduğu bir SDG projesi vardı. Bir kere ABD kimseye ihanet etmez, bir emperyalist projedir ve paraya, çıkarlarına dosttur. SDG, ABD ve İsrail'e güvendi, doğru. Peki Türkiye'de bunu söyleyenler, Türkiye kime güvenerek Suriye'de? Şu unutuluyor: Türkiye Esad iktidarına karşı, Suriye'de iktidarı değiştirmek için verilen uluslararası koalisyona ABD onayıyla, iş birliğiyle katıldı, birlikte hareket ettiler. O koalisyonun öbür ortağı da İsrail'di. Dolayısıyla Türkiye'ye İsrail'i açan, ABD ve İngiliz emperyalizminin Suriye'deki iktidar değişikliği isteğidir. Türkiye burada etkisiz eleman değildi, rol üstlendi. Peki ama bütün bunlarda ABD ile işbirliği yapılmıyor mu? Türkiye sırtını ABD ve NATO'ya dayamıyor mu? Dolayısıyla Türkiye de sırtını birilerine yaslıyor.

ABD'yle iş birliği yapmaya kalkan tek güç SDG değil. Bu unutulmasın. HTŞ iktidara geldiğinde birlik sağlayamayacağını söylemiştik, hala öyle diyoruz. Ortada bir devlet yapısı yok. Şara ve ekibinde karar kılma sebebinin ülkeyi istediği gibi yönetme arzuları olduğunu söylemiştik, şimdi bu kanıtlanıyor. SDG, İsrail ve ABD ilişkileriyle, Suriye'deki iktidar boşluğuyla muktedir olacağını zannetti. Güçlerinin çok ötesinde bir yere yerleşmeye kalktılar. Aslında ABD'nin bir Suriye projesi yok. Ancak ABD'nin 'mazlum' bir SDG'ye, 'mazlum' gruplara ihtiyacı var. İsrail'in de var."

Okuyan, Türkiye'nin Avrupa'daki yeni "güvenlik" çerçevesinde rol üstlenmek hatta ABD ile Avrupa arası gerilimleri yumuşatabilecek güç olmaya aday olmak konusunda ön aldığını belirtti.

"İran'daki rejim değişikliğinin İsrail imzası taşımasına korkuyorlar"

Okuyan, şöyle devam etti:

"Ukrayna Savaşı'nda giderek tarafsız görüntüyü daha fazla terk ediyorlar, Karadeniz'de ABD ve NATO eksenli tatbikata daha fazla katılıyorlar, NATO'da daha aktifler. Bu açıklıkta olmasa da 'SDG'yi bırakın, bölgesel projelerinizde daha iyi bir partner oluruz' denmiştir. İran'ın bölgedeki önemli bir güç olarak dişinin, tırnağının sökülmesi konusunda Türkiye, başka İran karşıtı İslam ülkelerinin önüne çıkacak roller üstlendi. İran'ın bölgesel etkinliğinin kırılması konusunda Türkiye çok ciddi bir rol üstlendi. Şimdi İran'daki rejim değişikliğinin İsrail imzası taşımasına korkuyorlar. Dolayısıyla bir frene bastılar. Ama bu aynı zamanda 'İran'ın düşürülmesinde biz de rol sahibiyiz' mesajıdır.

"Amerikancılık yarışı hiç kimseye kazandırmaz"

Biz ne diyorduk, ABD nezdinde Amerikancılık yarışı hiç kimseye kazandırmaz. Türk halkına da Kürt halkına da. Amerikancılara ve ABD'ye kazandırır en fazla. Bu rekabet oldu mu, oldu. Sosyal medya 'Bundan sonra ABD'yi düşman belledik' mesajlarıyla dolu. Bölgenin iki halkı adına konuşanlar, birlikte kardeşliği tesis etmek zorunda olan topluluklar ABD üzerinden bir tartışma yürütüyor. Bu çok utanç verici. Asıl mesele AKP iktidarının ne verdiğidir. Bir kere Filistin'de yaptıklarının hesabını nasıl verecekler? Trump planı denen şey, korkunç bir şey ve oraya davetli olduğu için mutlu olan bir iktidarımız var. Denklem oldukça karmaşık ve henüz bağlanmış değil."

"Öcalan'ın süreçteki rolü geriye çekilecek gibi gözüküyor"

Yaşananların Türkiye'deki "süreç" üzerindeki etkisine ilişkin Okuyan, "süreç bitti" demek için erken olduğunu söyledi. SDG'nin sahadaki hareketsizliğini, Öcalan üzerinden geçen hafta gitmesi muhtemel mesaja bağlayan Okuyan, "Bu mesajla Öcalan'ın süreçteki rolü geriye çekilecek gibi gözüküyor. Öcalan'ın toplam ağırlığından bir azalma, Barzani etkisinde artma olacaktır, sahaya hemen yansımasa da. İsrail ve ABD'nin asıl müttefiki Barzani'dir" diye konuştu.

SDG'nin aradan çıkmasıyla "demokratik" bazı açılımların yapılma ihtimaline de dikkat çeken Okuyan, şunları söyledi:

"Şu unutuluyor, yanıbaşımızda cihatçıların elinde bir ülke var. Bunlar geniş bir koalisyondu, hala daha öyleler ve en büyük sınırları bizimle. Bunun Türkiye'deki ideolojik dengelere mutlak etkisi olacaktır çünkü yayılmacı davranıyorlar. Seküler kesimlerin bir bölümünün NATO'cu olması, bir bölümünün yaşananları olumlu karşılaması gibi durumlar var. Ne demiştik, sürecin mayasında bir antikomünizm bir de cumhuriyet karşıtlığı vardı, önleri açıldı. Cumhuriyete nokta koymak istiyorlar.

"Herkes kendisini çok uluslu tekellere pazarlama derdinde"

Hedefinde cumhuriyet olan ve karşı devrimci referanslara dayanan bir şeyden kardeşlik çıkmaz. ABD'nin, İsrail'in bölgesel hedeflerinin gerçekleştiği bir dönemde Suriye'de böyle bir hakimiyet varken, 'Kürt sorununu çözmüş' bir Türkiye'ye izin vermezler. Bir dert kalsın isteyecekler. Bu mesele zaten Kürt sorununu çözmekle ilgili değildi. Meselenin yoksullarla da ilgisi yok. Herkes kendisini çok uluslu tekellere pazarlama derdinde."

Suriye'de HTŞ'nin önce medya ağını kurduğunu vurgulayan Okuyan, "Bu AKP aklıdır" dedi. "Bu durumun AKP'nin özellikle de Hakan Fidan başarısı olduğunu bilmek gerekiyor" diyen Kemal Okuyan, Bilal Erdoğan başta olmak üzere bu durumun düzen içi "kim yönetecek" kavgasında hamle olarak kullanıldığının da altını çizdi.

"Ortada başarılı bir İsrail operasyonu var, Türkiye bu operasyonun içerisine girdi"

"Ortada başarılı bir İsrail operasyonu var, Türkiye bu operasyonun içerisine girdi" diyen Okuyan, yaşananların İsrail'in istediği doğrultuda ilerlediğini belirtti. Suriye'de geçici bile olsa bir istikrar sağlanmasının mümkün olmadığını, ülkenin talan edileceğini söyleyen Okuyan, "Bunu yapabilmek için istikrara gerek yok, yönetilebilecek çatışmalara ihtiyaç var" dedi.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Kemal Okuyan, Dış Politika, Türkiye, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Hasan Şaş’tan Galatasaray’a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı
Deniz Akkaya tutuklandı
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Soruşturma derinleşiyor Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
Bakan Yerlikaya “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu“ diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
Survivor’da RTÜK’e takılan gizemli ceza belli oldu
Tom Barrack’ın oyunu ABD’nin “gizli“ vaatleri Suriye’de kaos getirdi
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde “Hakan Çakır“ ve “PKK“ detayı
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip
