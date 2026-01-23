Kemaliye'de Sincap ile Dostluk - Son Dakika
Kemaliye'de Sincap ile Dostluk

Kemaliye'de Sincap ile Dostluk
23.01.2026 09:50
Ağır kış şartları yaban hayvanlarını etkilerken, Mustafa Ayhan sincabıyla özel bir bağ kurdu.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde ağır geçen kış şartları, yaban hayvanlarını da zor durumda bıraktı. Gençağa Mahallesi'nde oturan Mustafa Ayhan (64), her gün evinin camına gelen sincabı besleyerek onunla özel bir bağ kurdu.

Gençağa Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ayhan (64), her gün evinin camına gelen bir sincabı besleyerek onunla özel bir bağ kurdu. Evli ve 4 çocuk babası Ayhan, 'Rıfkı' adını verdiği sincabın kış boyunca düzenli olarak camına geldiğini ve yiyecek aradığını söyledi. Bu yıl kış mevsiminin oldukça sert geçtiğini belirten Mustafa Ayhan, bahçelerde don yaşandığını ve ağaçlarda meyve kalmadığını ifade etti. Ayhan, "Bahçeli bir evde yaşıyorum. Don nedeniyle bu sene ağaçlarda meyve olmadı. Kış da çok ağır geçti. Sadece sincaplar değil; çakal, kuş, serçe, karga hepsi mağdur. Bir gün evde otururken bir sincap geldi. Zamanla arkadaş olduk. Şu an birlikte vakit geçiriyoruz. Birbirimizi anlıyoruz. Yemeğini almaya geliyor, böyle zaman geçiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Güncel Kemaliye'de Sincap ile Dostluk

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemaliye'de Sincap ile Dostluk
