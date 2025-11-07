Kemalpaşa Belediyesi ve ANDA'dan Afetlere Hazırlık Protokolü - Son Dakika
Kemalpaşa Belediyesi ve ANDA'dan Afetlere Hazırlık Protokolü

07.11.2025 10:11
Kemalpaşa Belediyesi, ANDA Eğitim, Araştırma, Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ile birlikte afetlere müdahale kapasitesini artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda, afet bilincinin yaygınlaştırılması ve eğitim, tatbikat gibi ortak çalışmalar yürütülecek.

(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi ile ANDA arasında imzalanan protokolle, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesi güçlendiriliyor.

Kemalpaşa Belediyesi ile ANDA Eğitim, Araştırma, Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği arasında, afet ve acil durumlarda koordinasyonu güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında; ANDA tarafından, kuruluş çalışmalarını son hızla sürdüren Kemalpaşa Arama Kurtarma (KEMAKUT) afetlere hazırlık, eğitim, tatbikat, lojistik destek ve gönüllü organizasyonu gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütecek. Bu sayede, olası afet durumlarında müdahale kapasitesinin artırılması ve afet bilincinin toplum genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yapılacak iş birliği kapsamında, farkındalık eğitimleri, saha tatbikatları ve gönüllü ekip eğitimleri düzenlenecek. Böylece afetlere karşı hazırlık düzeyinin artırılması ve afet sonrası müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Başkan Türkmen: "Önemli bir eksikliği gideriyoruz"

Konu ile ilgili konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, afetlere hazırlığın yalnızca kurumların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladığı konuşmasında, ilçenin artık bir arama kurtarma ekibinin olacağını belirtti. Başkan Türkmen, şunları söyledi:

"Afetlere karşı güçlü bir dayanışma kültürü oluşturmak istiyoruz. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz ve büyütmeye başladığımız Kemalpaşa Arama Kurtarma (KEMAKUT) ve ANDA Derneği arasında gerçekleşen bu protokol, afet anında daha organize ve etkin hareket etmesini sağlayacak önemli bir adım olacak. Kemalpaşa olarak KEMAKUT ile afetlere karşı her alanda hazırlıklı olmak, eğitimden lojistiğe kadar süreci planlı bir şekilde yürütmek istiyoruz. Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitimler ve tatbikatlarla, olası afet durumlarında koordinasyon gücümüzü artıracağız. Amacımız, sadece kriz anlarında değil, normal zamanlarda da afet bilincini diri tutmak; her bireyin kendi yaşam alanında, mahallesinde ve çevresinde sorumluluk almasını sağlamak. Çünkü dayanıklı kentler, bilinçli bireylerin bir araya gelmesiyle mümkün olur. Bu anlayışla Kemalpaşa'da afetlere karşı hazırlıklı, bilinçli ve dayanıklı bir toplum yapısı oluşturmayı hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kemalpaşa, Son Dakika

Yerel Haberler, Kemalpaşa, Son Dakika

Kemalpaşa Belediyesi ve ANDA'dan Afetlere Hazırlık Protokolü
