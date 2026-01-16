Kemer'de Bıçaklı Aile İçi Cinayet - Son Dakika
Kemer'de Bıçaklı Aile İçi Cinayet

16.01.2026 16:49
Şizofreni hastası Selim Akbulut, babası İmdat Akbulut'u tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde şizofreni hastası Selim Akbulut (33), babası İmdat Akbulut'u (53) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

İlçeye bağlı Kuzdere Mahallesi'nde oturan İmdat Akbulut ile oğlu Selim Akbulut arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Selim Akbulut, babası İmdat Akbulut'u göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İmdat Akbulut, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İmdat Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma tarafından olay yerinde yakalanan Selim Akbulut, gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede kanlı bıçak ile tahta sopa ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim Akbulut, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Selim Akbulut'un şizofreni hastası olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Selim Akbulut, Şizofreni, Cinayet, Güncel, Kemer, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer'de Bıçaklı Aile İçi Cinayet - Son Dakika

