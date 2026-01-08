Kenan Sofuoğlu: 2025 Eğitim Yılı - Son Dakika
Kenan Sofuoğlu: 2025 Eğitim Yılı
08.01.2026 10:39
Kenan Sofuoğlu, oğlunun 2025'in eğitim yılı olduğunu ve hazırlık yaptıklarını açıkladı.

ESKİ milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "2025 yılı esasında Zayn anlamında bir eğitim yılıydı. İngiltere ağırlıklı olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde antrenmanlara katıldık" dedi.

Kenan Sofuoğlu, Borusan Otomotiv Grubu tarafından düzenlenen Borusan Otomotiv Motorsport'un sezon sonu kutlama gecesinde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Sofuoğlu, 2025 sezonunun oğlu Zayn için yarıştan çok hazırlık ve eğitim yılı olduğunu vurguladı.

Zayn Sofuoğlu'nun henüz yaş kriteri nedeniyle resmi yarışlara katılamadığını belirten Kenan Sofuoğlu, "2024 yılında Borusan'la birlikte Türkiye Şampiyonu olduk. 2025 yılı ise esasında Zayn anlamında bir eğitim yılıydı. İngiltere ağırlıklı olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde antrenmanlara katıldık. Yaşı tutmadığı için yarışamadık ancak nisan ayından sonra 7 yaşına girecek ve 2026 itibarıyla yarışlara katılabilecek. Bu yüzden 2025'i tamamen 2026'ya hazırlanarak geçirdik. Önümüzdeki yıl beklentilerimiz büyük" ifadelerini kullandı.

'NEGATİF ENERJİNİN İÇİNDE BAŞARILI OLMAK DAHA ZOR'

Sporculuğun dışarıdan göründüğü kadar kolay bir yolculuk olmadığını dile getiren Sofuoğlu, genç sporculara da mesaj verdi. Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporcu olmak istediğiniz zaman pes etmemeniz gerekiyor. Dışarıdan bakınca 'ne güzel şampiyon oldu' deniliyor ama işin arkasında çok ciddi bir mücadele var. Çok kaybetmek, çok düşmek ve tekrar ayağa kalkmak gerekiyor. Özellikle Türkiye şartlarında bu bilinç yeterince yok. Negatif enerjinin içinde başarılı olmak daha zor ama zirveye giden yolda zorlanacağız, yine de pes etmeyeceğiz."

ZAYN SOFUOĞLU: SİZİ SEVİYORUM

Zayn Sofuoğlu da hedeflerini anlattı. Yarışmak istediği bölgeleri tek tek sayan Zayn, "İlk olarak İngiltere'de yarışmak istiyorum. İtalya'da Dünya Şampiyonası'nda, Brüksel'de, Belçika'da da yarışacağım" dedi. Zayn, sözlerini "Sizi seviyorum" diyerek tamamladı.

Kaynak: DHA

