Kendi Ölüm Anonsunu Yaptırdı Mahkemelik Oldu
1 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde kendisini abisi olarak tanıtıp belediye yetkililerine öldüğü şeklinde anons yaptıran şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Adana
'nın Kozan
ilçesinde kendisini abisi olarak tanıtıp belediye yetkililerine öldüğü şeklinde anons yaptıran şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Edinilen bilgiye göre, daha önce eşinden boşandığı için psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Menderes
Dinler, Kozan Belediyesi
'ne giderek, iddiaya göre kendisini kardeşi 'Ergün' olarak tanıtıp belediye görevlilerine, "Menderes ağabeyim hayatını kaybetti. Ölüm ilanını vermek istiyorum" dedi. Dinler, okunacak kağıda ise, cenazesinin ertesi gün, öğle namazını müteakip teyzesinin evinden Buruk Mezarlığı'na kaldırılacağını yazdırdı. Görevlilerin ilçe merkezinin farklı noktalarında bilgilendirme amaçlı kurulan hoparlörlerden anons yapmasının ardından Dinler'in arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı.
Ancak gerek sosyal medya gerekse taziye evine gelerek başsağlığı dilemek isteyen vatandaşlar ölüm anonsunun asılsız olduğunu anlayınca şaşkınlık yaşadılar.
Olay sonrası belediye yetkilileri olayla ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulundu. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:28 Kaynak: İHA
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