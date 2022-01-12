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Kendilerine polis süsü verip evdekileri gasp etmeye çalışan şahıslar bir kişiyi de öldürdü - Son Dakika

Kendilerine polis süsü verip evdekileri gasp etmeye çalışan şahıslar bir kişiyi de öldürdü

12.01.2022 00:53

İstanbul Bayrampaşa'da telsiz sesi açarak kendilerine polis süsü veren 8 kişi, Suriye uyruklu 8 kişinin yaşadığı eve zorla girerek gasp etmeye kalktı. Karşı koymaları sonucu evde yaşayan bir kişi, Afganistan uyruklu şahıs tarafından bıçaklandı.

Bayrampaşa ilçesi Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, telefonlarından telsiz sesi açarak kendilerine polis süsü veren 8 gaspçı, Suriye uyruklu 8 kişinin yaşadığı eve zorla girdi. Evdeki 8 kişi, kendilerini gasp etmeye kalkışan kişilere karşı koydu.

EVDE YAŞAYAN BİR KİŞİYİ BIÇAKLADILAR

Evde yaşayanlardan Suriye uyruklu Nail Elnaif'ı gaspçılardan biri bıçakladı. Gaspçılar bunun üzerine kaçarken, hastaneye kaldırılan Elnaif, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

8 KİŞİ YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ardından Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda A.F. (28), N.M. (23), M.K. (21), M.K. (19) M.E. (33) ile Afganistan uyruklu A.N.(26), F.A. (20) ve R.M. (21) yakalanarak, gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı belirlenen 2 bıçak ele geçirildi.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan şüphelilerden, daha önceden 9 ayrı suç kaydı bulunan A.F.'nin polis süsü verilerek gasp olayını planladığı, Afganistan uyruklu A.N.'nin ise Nail Elnaif'i bıçakladığı tespit edildi.

Şüphelilerin Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin sokakta yürümeleri ve bir kahvehaneye girmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kendilerine polis süsü verip evdekileri gasp etmeye çalışan şahıslar bir kişiyi de öldürdü
Kendilerine polis süsü verip evdekileri gasp etmeye çalışan şahıslar bir kişiyi de öldürdü
Kendilerine polis süsü verip evdekileri gasp etmeye çalışan şahıslar bir kişiyi de öldürdü
Kendilerine polis süsü verip evdekileri gasp etmeye çalışan şahıslar bir kişiyi de öldürdü
Kendilerine polis süsü verip evdekileri gasp etmeye çalışan şahıslar bir kişiyi de öldürdü
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Bayrampaşa, Suriye, Polis, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kendilerine polis süsü verip evdekileri gasp etmeye çalışan şahıslar bir kişiyi de öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendilerine polis süsü verip evdekileri gasp etmeye çalışan şahıslar bir kişiyi de öldürdü - Son Dakika
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