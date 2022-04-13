Sosyal medyada ilginç videolar yayılıyor. Instagram'da son olarak paylaşılan bir video ise büyük ilgi gördü.
Görüntülerde, bir köpeğin havlayarak iki gencin üzerine koştuğu görüldü. Köpek, bir süre sonra gençlerin verdiği tepkiyle durup kaldı.
Köpek saldırısından kurtulmak isteyen gençler, bir anda "Kardeşlik Türküsü"nü söylemeye başladı. Gençlerin eğlenceli anlar, sosyal medyada çok konuşuldu.
Son Dakika › Yaşam › Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü - Son Dakika