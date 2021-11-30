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Kendine has yapım modeli ile çekilen 'Diyalog' turneye çıkıyor: "İllaki milyonluk bütçelere, paralara ihtiyacınız yok" - Son Dakika

Kendine has yapım modeli ile çekilen 'Diyalog' turneye çıkıyor: "İllaki milyonluk bütçelere, paralara ihtiyacınız yok"

30.11.2021 10:47

Sekiz günde ve 175 bin TL'lik bütçe ile çekilen, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin en dikkat çekici filmlerinden 'Diyalog'un yönetmeni Ali Tansu Turhan, film ekibi olarak turneye çıkacaklarını ve filmlerini il il gezerek izleyici ile buluşturacaklarını söyledi.

Sekiz günde ve 175 bin TL'lik bütçe ile çekilen, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin en dikkat çekici filmlerinden 'Diyalog'un yönetmeni Ali Tansu Turhan, film ekibi olarak turneye çıkacaklarını ve filmlerini il il gezerek izleyici ile buluşturacaklarını söyledi.

Filmin yapım aşamasındaki bütçe modelinin kendine has olduğunu söyleyen Tansu, "İllaki milyonluk bütçelere, paralara ihtiyacınız yok" diyerek film de şimdiye kadar gelmiş ve sonuç alınamayan sistemlerle, dağıtmak istemedikleri için turneye çıkacaklarını söyledi.

Senaryoyu okuduktan sonra filmi beyaz perdede görmek istediğini söyleyen filmin başrol oyuncusu Hare Sürel ise "Dolayısıyla beraber çalışmaya karar verdikten sonra da elimden ne geliyorsa yapmak istedim. Bunun tam anlamıyla bağımsız bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten koşullarımız pek çok sinema filmine göre yeterli değildi. 8 günde çektik"

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin en dikkat çekici filmlerinden biri olan 'Diyalog' filminin yönetmeni Ali Tansu Turhan ile başrol oyuncusu Hare Sürel, T24'te 'Muammer Brav'la Ekşın'a konuk oldu. Turhan ve Sürel, 'Diyalog'un nasıl çekildiğini, kendine has yapım modelini, filmin serüvenini, seyirci ile sinema arasındaki ilişkiye dair görüşlerini ve 'Diyalog Turnede'yi anlattı.

Kendine has yapım modeli ile çekilen 'Diyalog' turneye çıkıyor: İllaki milyonluk bütçelere, paralara ihtiyacınız yok

Film Festivali, Altın Portakal, Antalya, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Kendine has yapım modeli ile çekilen 'Diyalog' turneye çıkıyor: 'İllaki milyonluk bütçelere, paralara ihtiyacınız yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendine has yapım modeli ile çekilen 'Diyalog' turneye çıkıyor: "İllaki milyonluk bütçelere, paralara ihtiyacınız yok" - Son Dakika
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