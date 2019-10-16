Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar adliyeye sevk edildi

Çanakkale'de kendini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı bir kadını dolandırmaya çalışan 2 zanlı, yakalanarak adliyeye sevk edildi.



Önceki gün saat 15.30 sıralarında Çarşı Caddesi üzerinde, 74 yaşındaki S.G.'nin kendisini polis ve savcı olarak tanıtan 2 erkek şahıs tarafından dolandırılmak üzere olduğu tespit edildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili operasyon başlatıldı. Bölgeye gelen ekipler tarafından yaşlı kadının, Fevzipaşa Mahallesi Tıflı Sokak üzerinde bulunan Diyanet Vakfının yan tarafına, içinde 75 bin lira bulunan poşeti bırakarak ayrıldığı görüldü. Olay yerinde bulunan ekipler, S.G.'nin ardından gelerek poşeti alan şahısları tespit etti. Kaçmaya çalışan zanlılar, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Olayda elde edilen 75 bin lira yaşlı kadına teslim edilirken, şüpheliler F.T. (25) ve H.T. (30) Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, zanlıların Çanakkale'ye Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden geldikleri de tespit edildi. - ÇANAKKALE