Kızı kucağında bekleyen baba, üzerlerine saldıran pitbull'u böyle vurdu - Son Dakika

Kızı kucağında bekleyen baba, üzerlerine saldıran pitbull'u böyle vurdu

Son Güncelleme: 06.10.2023 10:57

Yurtdışında kaydedilen bir görüntüde kızı kucağında bekleyen bir kişinin üzerine saldıran pitbull'u vurduğu anlar yer alıyor. Görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Yurtdışında kendisine ve kızına saldıran pitbull köpeğini öldüren vatandaşın görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

"HELAL OLSUN ADAMA"

Görüntülerde bir süre olan biteni izleyen adamın, köpeğin üzerlerine geldiğini görünce hiç tereddüt etmeden silahını çektiği görülüyor. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Helal olsun adama", "Çok iyi yapmış", "Pitbull ve benzeri cinslerin tamamının itlafı farzdır" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Kendisine ve kızına saldıran pitbull'u çekip vurdu! O anlar kamerada
Kendisine ve kızına saldıran pitbull'u çekip vurdu! O anlar kamerada
Kendisine ve kızına saldıran pitbull'u çekip vurdu! O anlar kamerada
Kendisine ve kızına saldıran pitbull'u çekip vurdu! O anlar kamerada

Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Kızı kucağında bekleyen baba, üzerlerine saldıran pitbull'u böyle vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızı kucağında bekleyen baba, üzerlerine saldıran pitbull'u böyle vurdu - Son Dakika
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