Kızı kucağında bekleyen baba, üzerlerine saldıran pitbull'u böyle vurdu

Yurtdışında kendisine ve kızına saldıran pitbull köpeğini öldüren vatandaşın görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

"HELAL OLSUN ADAMA"

Görüntülerde bir süre olan biteni izleyen adamın, köpeğin üzerlerine geldiğini görünce hiç tereddüt etmeden silahını çektiği görülüyor. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Helal olsun adama", "Çok iyi yapmış", "Pitbull ve benzeri cinslerin tamamının itlafı farzdır" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;