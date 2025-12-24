Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Yaşam

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

24.12.2025 14:20  Güncelleme: 14:25
Bir kadın, aldattığını öne sürdüğü eşini arabada başka bir kadınla yakaladı ve o anları kayda aldırıp paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde bir kadın, eşini arabada başka bir kadınla yakaladığını belirterek yaşananları kayda aldırdı.

"ARABADA TAKİP CİHAZI VAR KESİN"

Paylaşımın ardından video hızla yayıldı. Görüntülere yapılan yorumlarda ise kadının eşini nasıl bulduğu merak konusu olurken, bazı kullanıcılar "Arabada takip cihazı var kesin" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • yalçın balta yalçın balta:
    hiç gerçekçi değil 44 1 Yanıtla
  • Narkoz null Narkoz null:
    hiç inandırıcı gelmedi insan kapıyı bari kilitlemezmi 39 1 Yanıtla
    Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Null herkez senin gibi garantici deyil 16 1
  • Erkan demir Erkan demir:
    pekey yakalayan kadının yanındaki kim. 18 2 Yanıtla
    Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Erkan beynin çok küçük onumu düşündün yani 8 11
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Asılsız biraz inandrıcı olsun Meksika da vs denilseydi nasıl olsa herkes gercek sanır yalan dolan ile kazandığın sana yaramaz bunu bil bunun sırrına ermen için sana bi söz .Asil azmaz bol kokmaz kokarsa yağ kokar onun da aslı ayrandır.... 2 3 Yanıtla
  • islam Bulut null islam Bulut null:
    ula arkadaşlar diyelim gerçek ne hamina godum gawatları neden evleniyor aldatoyorsa 3 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
