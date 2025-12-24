Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde bir kadın, eşini arabada başka bir kadınla yakaladığını belirterek yaşananları kayda aldırdı.
Paylaşımın ardından video hızla yayıldı. Görüntülere yapılan yorumlarda ise kadının eşini nasıl bulduğu merak konusu olurken, bazı kullanıcılar "Arabada takip cihazı var kesin" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
Yorumlar (8)