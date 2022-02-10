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Kendisini bungalov işletmecisi gibi gösterip vatandaşları dolandırıyordu - Son Dakika

Kendisini bungalov işletmecisi gibi gösterip vatandaşları dolandırıyordu

10.02.2022 21:49

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kendisini bungalov işletmecisi gibi göstererek vatandaşları dolandıran şahıs polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kendisini bungalov işletmecisi gibi göstererek vatandaşları dolandıran şahıs polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sapanca ilçesinde kendisini bungalov işletmecisi gibi gösterip birçok vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 24 yaşındaki T.Y. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Sahte ilanlarla rezervasyon alan ve çok sayıda kişiyi dolandıran şahsın Adapazarı ilçesindeki ikametini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. İkamette gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken T.Y. gözaltına alındı. Hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yusuf Ersoy/ İHA)

Kendisini bungalov işletmecisi gibi gösterip vatandaşları dolandırıyordu

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Sapanca, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kendisini bungalov işletmecisi gibi gösterip vatandaşları dolandırıyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisini bungalov işletmecisi gibi gösterip vatandaşları dolandırıyordu - Son Dakika
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