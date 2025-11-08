Çorlu'da Kiracı ve Ev Sahibinin Kavgası - Son Dakika

Çorlu'da Kiracı ve Ev Sahibinin Kavgası

Çorlu\'da Kiracı ve Ev Sahibinin Kavgası
08.11.2025 19:29
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kısa süre önce evden çıkarılan kiracı M.K., caddede karşılaştığı eski ev sahibi M.Ş.'yi darbetti.

Tekirdağ'da kısa süre önce evden çıkarılan kiracı M.K., caddede karşılaştığı eski ev sahibi M.Ş.'yi darbetti. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde M.K. isimli kişi iddiaya göre dört aydır kira ödemediği gerekçesiyle ev sahibi M.Ş. tarafından bir süre önce evden çıkarıldı.

KENDİSİNİ EVDEN ÇIKARAN EV SAHİBİNİ DARBETTİ

Caddede yürüdükleri esnada karşılaşan M.Ş. ile M.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda M.K., M.Ş.'ye art arda yumruk darbeleriyle saldırdı. Olay anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Aldığı darbeler sonucu yaralanan M.Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: DHA

