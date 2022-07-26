Kene kabusuna karşı hamle! Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz binlerce sülün doğaya salınacak - Son Dakika
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Kene kabusuna karşı hamle! Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz binlerce sülün doğaya salınacak

26.07.2022 10:11
Kene kabusuna karşı hamle! Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz binlerce sülün doğaya salınacak

Samsun'da yetiştirilen 340 bin sülün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan keneleri yok etmek için Türkiye'nin çeşitli illerinde doğaya bırakılacak. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte KKKA hastalığından ölümlerin yaşandığı kayıtlara geçmişti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeşillik alanlarda piknik yapan ve zaman geçirenlerin sayısı oldukça arttı. Türkiye'de birçok ilde son zamanlarda kenelerin ısırmasına bağlı olarak KKKA hastalığından ölümlerin yaşandığı da kayıtlara geçti. İnsan sağlığı ve ekolojik dengeyi olumsuz etkileyen zararlılarla mücadele etmek için Samsun'da yetiştirilen 340 bin adetten fazla sülün, bu zamana kadar birçok ilde tabiata bırakıldı.

2022 YILINDA 14 BİNİ DOĞAYA SALINACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayvanı salım-yerleştirme faaliyetleri çerçevesinde Gelemen Sülün Üretim Merkezinin kurulduğu 1969 yılından 2022 yılına kadar 340 bin 362 adet sülün yetiştirildi. 2022 yılında ise 14 bin adet sülün yetiştirilerek muhtelif illere dağıtımı yapılacak. 2022 yılı programı eşiğinde Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda yetiştirilen sülünlerin illere göre dağılımı şöyle:

İLLERE GÖRE SÜLÜN DAĞILIMI

Adıyaman (1200 adet), Mardin (1000 adet), Kastamonu (3100 adet), Zonguldak (1000 adet), Karabük (500 adet), Ordu (860 adet), Samsun (750) adet), Trabzon (1300 adet), Rize (1000 adet), Giresun (420 adet), Artvin 100 adet), Bingöl (80 adet), Batman (1000 adet) ve Diyarbakır (100 adet). Diğer illere de 440 adet olmak üzere 14 bin sülün dağıtımı gerçekleşecek.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, Samsun, Sülün, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kene kabusuna karşı hamle! Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz binlerce sülün doğaya salınacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kene kabusuna karşı hamle! Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz binlerce sülün doğaya salınacak - Son Dakika
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