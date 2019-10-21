Kent Konseyi'nden cezaevindeki çocuklara yardım eli

Gemlik Kent Konseyi, anneleri ile cezaevinde büyüyen çocuklar için yardım kampanyası düzenledi.



Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen programda kadın hükümlülerin 0-6 yaş arasındaki kız ve erkek çocukları için hediye ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri toplama seferberliği gerçekleşti. Hisar Anadolu Lisesi öğrencilerinin büyük destek verdiği kampanyada kitaptan oyuncağa, giysiden farklı ihtiyaç malzemelerine kadar yüzlerce ürün temin edildi. Öğrenciler topladıkları ürünleri Kent Konseyi'ne teslim etti.



Okul beden eğitimi öğretmeni ve Kent Konseyi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Meclisi Başkanı Tuğan Büyükbaşaran ihtiyaç malzemelerinin toplanmasında öğrencileri organize etti. Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mürüvvet Günay da, Hisar Anadolu Lisesi Müdürü Satılmış Kocabaş'a faaliyete desteğinden dolayı teşekkür etti.



Öğrencileri kutlayan Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, "Son günlerde oldukça verimli faaliyetler gerçekleştirdik. Önce gençlerimiz ile birlikte yaklaşık 100 adet fidanı toprakla buluşturarak ilçemizin yeşillenmesine katkı sağladık. Ayrıca Hisar Anadolu Lisesi'nde başladığımız bu destek seferberliği ile cezaevlerinde annelerinin yanında kalan çocuklarımıza pek çok hediye ve yardım sağlıyoruz. Annelerin, çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturabilirsek, miniklerin biraz olsun sevindirebilirsek ne mutlu bize. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu anlamlı faaliyete büyük destek oldular. Kendilerine teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde ilçemiz ve hemşerilerimiz için faydalı faaliyetler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA