Son Dakika Haberleri: Kent Konseyi'nden cezaevindeki çocuklara yardım eli
Son Dakika Güncel Kent Konseyi'nden cezaevindeki çocuklara yardım eli

Kent Konseyi'nden cezaevindeki çocuklara yardım eli

1 saat önce

Gemlik Kent Konseyi, anneleri ile cezaevinde büyüyen çocuklar için yardım kampanyası düzenledi.

Kent Konseyi'nden cezaevindeki çocuklara yardım eli, System.String[]

Gemlik Kent Konseyi, anneleri ile cezaevinde büyüyen çocuklar için yardım kampanyası düzenledi.


Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen programda kadın hükümlülerin 0-6 yaş arasındaki kız ve erkek çocukları için hediye ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri toplama seferberliği gerçekleşti. Hisar Anadolu Lisesi öğrencilerinin büyük destek verdiği kampanyada kitaptan oyuncağa, giysiden farklı ihtiyaç malzemelerine kadar yüzlerce ürün temin edildi. Öğrenciler topladıkları ürünleri Kent Konseyi'ne teslim etti.


Okul beden eğitimi öğretmeni ve Kent Konseyi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Meclisi Başkanı Tuğan Büyükbaşaran ihtiyaç malzemelerinin toplanmasında öğrencileri organize etti. Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mürüvvet Günay da, Hisar Anadolu Lisesi Müdürü Satılmış Kocabaş'a faaliyete desteğinden dolayı teşekkür etti.


Öğrencileri kutlayan Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, "Son günlerde oldukça verimli faaliyetler gerçekleştirdik. Önce gençlerimiz ile birlikte yaklaşık 100 adet fidanı toprakla buluşturarak ilçemizin yeşillenmesine katkı sağladık. Ayrıca Hisar Anadolu Lisesi'nde başladığımız bu destek seferberliği ile cezaevlerinde annelerinin yanında kalan çocuklarımıza pek çok hediye ve yardım sağlıyoruz. Annelerin, çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturabilirsek, miniklerin biraz olsun sevindirebilirsek ne mutlu bize. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu anlamlı faaliyete büyük destek oldular. Kendilerine teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde ilçemiz ve hemşerilerimiz için faydalı faaliyetler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Anadolu Lisesi, Kent Konseyi, Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pompalı tüfekle yaralanan oğlu ve torununu sedyede gören yaşlı kadın, gözyaşlarına boğuldu
Emine Bulut'un davasında, öldürülen kadının yakınları sanığa saldırı girişiminde bulundu Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı Belediye başkanı, önceki dönem alınan milyonluk helikopteri satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:28:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kent Konseyi'nden cezaevindeki çocuklara yardım eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]