Kenya'da 6 katlı bina çöktü
6 saat önce
Kenya'da 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi çevre hastanelere sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
Kenya'da 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi çevre hastanelere sevk edildi.
Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Embakasi bölgesinde bulunan 6 katlı bir bina çöktü. Şu ana kadar kurtarılan 17 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Binanın enkazında kalanlar olduğu öğrenilirken arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
(İHA)
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