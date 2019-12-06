Son Dakika Haberleri: Kenya'da 6 katlı bina çöktü
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Kenya'da 6 katlı bina çöktü

6 saat önce

Kenya'da 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi çevre hastanelere sevk edildi.

Kenya'da 6 katlı bina çöktü, System.String[]

Kenya'da 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi çevre hastanelere sevk edildi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Embakasi bölgesinde bulunan 6 katlı bir bina çöktü. Şu ana kadar kurtarılan 17 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Binanın enkazında kalanlar olduğu öğrenilirken arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

(İHA)

Nairobi, Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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