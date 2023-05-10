Kenya'daki "açlık tarikatı" soruşturmasında can kaybı sayısı 133'e yükseldi! Bazı cesetlerin organları bulunamadı

Müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmaları dün yeniden başladı.

21 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada 21 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Onyancha, tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 566 kişinin kayıp olduğunu aktardı.

BAZI KİŞİLERİN ORGANLARI ÇIKARILMIŞ

Organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşıldı.

ÇOCUKLAR HAVASIZLIKTAN ÖLMÜŞ

Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti. Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

HZ. İSA'YA KAVUŞMALARI VADEDİLMİŞ

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

PAPAZ GÖZALTINA ALINDI

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.