Kenya'daki "açlık tarikatı" soruşturmasında can kaybı sayısı 133'e yükseldi! Bazı cesetlerin organları bulunamadı - Son Dakika
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Kenya'daki "açlık tarikatı" soruşturmasında can kaybı sayısı 133'e yükseldi! Bazı cesetlerin organları bulunamadı

10.05.2023 14:43

Kenya'da Hz. İsa'ya kavuşmak için tuttukları ölüm orucu nedeniyle öldüğü tespit edilen kişilerin sayısı 133'e yükseldi. Organ ticareti ihtimalinin basında yer alması sonrası yapılan incelemelerde ise bazı kişilerin organlarının çıkarıldığı anlaşıldı.

Müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmaları dün yeniden başladı.

21 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada 21 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Onyancha, tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 566 kişinin kayıp olduğunu aktardı.

Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturmasında çıkarılan cesetlerin sayısı 133'e yükseldi

BAZI KİŞİLERİN ORGANLARI ÇIKARILMIŞ

Organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşıldı.

Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturmasında çıkarılan cesetlerin sayısı 133'e yükseldi

ÇOCUKLAR HAVASIZLIKTAN ÖLMÜŞ

Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti. Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturmasında çıkarılan cesetlerin sayısı 133'e yükseldi

HZ. İSA'YA KAVUŞMALARI VADEDİLMİŞ

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturmasında çıkarılan cesetlerin sayısı 133'e yükseldi

PAPAZ GÖZALTINA ALINDI

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.

Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturmasında çıkarılan cesetlerin sayısı 133'e yükseldi
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kenya'daki 'açlık tarikatı' soruşturmasında can kaybı sayısı 133'e yükseldi! Bazı cesetlerin organları bulunamadı - Son Dakika


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