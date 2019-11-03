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Son Dakika Güncel Kepez'de 'İlk İş Babalık' eğitimi

Kepez'de "İlk İş Babalık" eğitimi

6 saat önce

Kepez ilçesindeki Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde "İlk İş Babalık" eğitimleri kapsamında haftanın bir günü okula gelen babalar çocuklarıyla vakit geçiriyor.

Kepez'de

Kepez ilçesindeki Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde "İlk İş Babalık" eğitimleri kapsamında haftanın bir günü okula gelen babalar çocuklarıyla vakit geçiriyor.

Anne Çocuk Eğitim Vakfının (AÇEV) yürüttüğü Baba Destek Programı (BADEP) kapsamında, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocukların babalarına, "İlk İş Babalık" eğitimi veriliyor.

Eğitim kapsamında haftanın bir günü babalar da kreşe gidiyor. Düzenlenen seminerler ve sportif etkinliklerle çocukların babalarıyla birlikte güzel vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Haftanın bir günü işten çıkarak, kreşe gelen babalar, aldıkları babalık eğitiminin ardından evlerine pedagojik bilgiler taşıyor. Babalık rollerinin güçlendirilmesi hedeflenen eğitim çalışmalarında, babaların çocuklarıyla kaliteli ve verimli zaman geçirmeleri amaçlanıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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