Kepez'de Mobil Sağlık Tırı ile Kanser Taramaları - Son Dakika
Kepez'de Mobil Sağlık Tırı ile Kanser Taramaları

23.01.2026 16:16
Kepez Belediyesi, mobil sağlık tırıyla 6,577 kişiye kanser taraması hizmeti sağladı.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin mobil sağlık tırı, kanser taramaları kapsamında geçen yıl 6 bin 577 kişiye HPV, mamografi (MG) ve kolorektal (KL) tarama hizmeti verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez ve komşu ilçeleri kapsayan uygulamada, bin 953 kişiye HPV, 2 bin 969 kişiye mamografi ve bin 655 kişiye kolorektal kanser taraması yapıldı.

Kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları dolayısıyla yıl boyunca en fazla yapılan tarama mamografi oldu. HPV taramaları özellikle merkez ilçelerde öne çıkarken, kolorektal taramalar kırsal ilçelerde ve ileri yaş grubunda yüksek katılım gördü.

Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yaptığı açıklamada, kanserde erken tanının hayat kurtardığını belirtti.

Taramalara katılan 6 bin 577 kişinin kendi sağlıkları için önemli bir adım attığını ifade eden Kocagöz, "Amacımız, her vatandaşımıza erken teşhis imkanını sunmak ve kanserle mücadelede farkındalığını artırmaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

