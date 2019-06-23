Son Dakika Haberleri: Kepez'den Nostaljik Yeşilçam Sokağı
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Kepez'den Nostaljik Yeşilçam Sokağı

45 dakika önce

Kepez Belediyesi, Nostaljik Ramazan Sokağı'ndan sonra şimdide Dokumapark'ta Nostaljik Yeşilçam Sokağı açtı.

Kepez'den Nostaljik Yeşilçam Sokağı, System.String[]
Kepez Belediyesi, Nostaljik Ramazan Sokağı'ndan sonra şimdide Dokumapark'ta Nostaljik Yeşilçam Sokağı açtı. Nostaljik Yeşilçam Sokağı, 1960'lı ve 1970'li yılların hatıralarına ışık tutuyor.

Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokumapark, Antalyalıların buluşma noktası haline geldi. Kepez Belediyesi, Nostaljik Ramazan Sokağı'ndan sonra şimdide Dokumapark'ta Nostaljik Yeşilçam Sokağı açtı. Anılara ışık tutacak sokakta aile çay bahçesi'nden, çocukluğumuzdaki bakkallara, kahvehane'den pastaneye kadar hatıralara iz bırakan tüm anılar yer alıyor. Yeşilçam afişleri ile süslenen Nostaljik Yeşilçam Sokağı, açıldığı ilk gün özlenen açık hava sinema gösterimleri ile ziyaretçilerden tam not adlı.

Çok sayıda vatandaşın akın ettiği Nostaljik Yeşilçam Sokağı'nda tahta sandalyeler üzerinde, Yeşilçam'ın unutulmaz film müzikleri eşliğinde, 1960'lı ve1970'li yılların efsane filmleri izlendi. Nostaljik Yeşilçam Sokağı, 1960-1970'li yılların özlemini duyan ve anılara yolculuk yapmak isteyen tüm Antalyalıları Nostaljik Yeşilçam Sokağı'na bekliyor. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:11 Kaynak: İHA
Kepez Belediyesi, Güncel
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