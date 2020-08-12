Kepez kadın girişimcileri bekliyor - Son Dakika

Kepez Belediyesi'nin, kooperatiflere ve kadınlara yönelik hayata geçirdiği 'Kadın Kooperatifleri Destek Paketi' kapsamında başlattığı 'Kadın Girişimci Bilgilendirme Günleri' devam ediyor.

Kadın girişimcilere yönelik, 'Kadın Girişimci Bilgilendirme Günleri' düzenleyen Kepez Belediyesi, çalışmalarını 13-20 Ağustos tarihlerinde de sürdürecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz günlerde kooperatiflere ve emeğini ekonomik bir değere dönüştürmeyi hedefleyen kadınlara yönelik 5 ana başlıkta 'Kadın Kooperatifleri Destek Paketi'ni açıklamıştı. Başkan Tütüncü'nün kadın girişimcilerin önünü açacak müjdesinin ardından, 'Kadın Girişimci Bilgilendirme Günleri' başlatıldı. Kepez Belediyesi, Sakarya Bulvarı'ndaki AKMEK'te yer alan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde 'Ben de girişimci olmak istiyorum' diyen onlarca kadın girişimciyi ağırladı. Kadınların girişimlerini bilinçli bir şekilde yapmasını sağlayacak olan Kepez Belediyesi, 13 Ağustos Perşembe günü saat 14.00 ile 16.00'da hayallerinin peşinden koşmak isteyen tüm girişimci kadınları, Kadın Koordinasyon Merkezi'ne bekliyor. - ANTALYA