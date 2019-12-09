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Kepezspor'da galibiyet sevinci

6 saat önce

BAL'da mücadele eden Kepez Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Bucak Oğuzhanspor'u 3-1 yendi.

Kepezspor'da galibiyet sevinci, System.String[]

BAL'da mücadele eden Kepez Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Bucak Oğuzhanspor'u 3-1 yendi.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Kepez Belediyespor, Bucak Oğuzhanspor ile karşılaştı. Kepez Hasan Doğan Stadyumunda oynanan ve çekişmeli geçen mücadelenin 25. Dakikasında 11 Numaralı forması ile Selçuk Yıldız topu filelerle buluşturarak ilk golü attı. İlk yarıyı 1-0 önde bitiren Kepez Belediyespor, maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü devam ettirdi. Bucak Oğuzhanspor maçın 57. Dakikasında maçın beraberliğini yakaladı.


Maçın 77. Dakikasında Kepez Belediyespor Yusuf Duman'ın golüyle ikinci golünü kaydederken, maçın 85. Dakikasında Kepez Belediyespor'dan Ali Ateş topu filelerle buluşturarak maçın skorunu ilan etti. Kepez Belediyespor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona eren maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran Kepezspor taraftarları, maç boyunca sporculara büyük destek verdi. Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve belediye meclis üyeleri de maçı tribünden izledi. - ANTALYA

Kepez Belediyespor, Bucak, Kepez, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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